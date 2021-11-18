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В Самарской области на пожаре погиб человек

18 ноября 2021 13:50
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В Самарской области на пожаре погиб человек

В Самарской области на пожаре погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Так, в среду, 17 ноября в 02:30 ночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Бутковский, Красноармейского района. Сотрудники МЧС прибыли на место вызова. Как оказалось, горит частный дом по улице Рабочей. Пламя захватило площадь 90 кв.м.

В 04:31 огонь удалось ликвидировать. Для тушения было привлечено пятеро пожарных и 2 единицы техники.

К сожалению, без жертв не обошлось. На месте погиб 72-летний мужчина, а также пострадал 54-летний местный житель  На данный момент подробности и причины случившегося выясняются, пишет ГТРК Самара.

Теги: Пожар

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