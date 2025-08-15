Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА

15 августа 2025 13:40
Пожар произошел на заводе в Самарской области в результате атаки БПЛА утром в пятницу, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Пожарные службы Самарской области быстро справились с возгоранием и устранили последствия атаки беспилотников на промышленный объект. Это позволило избежать значительного ущерба и обеспечить безопасность местных жителей.

Утром в пятницу Самарскую область атаковали 13 вражеских беспилотников. Никто не погиб и не пострадал. Аэропорт Курумоч три часа не принимал и не отправлял самолеты. Работа мобильного интернета в регионе ограничена, пишет Коммерсантъ-Волга.

Новости по теме
В Самаре тушили пожар в пекарне
15 августа 2025, 11:33
На месте работали 28 специалистов на 10 машинах. Происшествия
184
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
12 августа 2025, 16:47
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники. Происшествия
521
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
12 августа 2025, 13:14
В настоящее время производится пролив территории, после ликвидации пожара с целью охлаждения мест горения и предотвращения появления новых очагов возгорания Происшествия
423
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
214
