В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА

99

Пожар произошел на заводе в Самарской области в результате атаки БПЛА утром в пятницу, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Пожарные службы Самарской области быстро справились с возгоранием и устранили последствия атаки беспилотников на промышленный объект. Это позволило избежать значительного ущерба и обеспечить безопасность местных жителей.

Утром в пятницу Самарскую область атаковали 13 вражеских беспилотников. Никто не погиб и не пострадал. Аэропорт Курумоч три часа не принимал и не отправлял самолеты. Работа мобильного интернета в регионе ограничена, пишет Коммерсантъ-Волга.