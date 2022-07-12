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В Самарской области экипаж Росгвардии задержал вооруженного дебошира

12 июля 2022 09:58
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В Самарской области экипаж Росгвардии задержал вооруженного дебошира

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Чапаевск, получил от дежурного по местному отделу полиции сообщение об инциденте. На улице Крайней местные жители увидели вооруженного мужчину – он шел, держа в руках предмет, похожий на охотничье ружье. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного спокойствия в лесополосе, расположенной в районе улицы Крайней. Выяснилось, что у жителя Липецкой области 1988 года рождения произошел конфликт со знакомым – жителем Чапаевска 1986 года рождения. В ходе ссоры мужчина угрожал своему оппоненту расправой, при этом выстрелил в воздух из обреза охотничьего ружья (оружие официально не зарегистрировано).

Сотрудники Росгвардии передали задержанного и изъятое у него оружие с патронами своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

Теги: Росгвардия

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