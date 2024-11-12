В Самарской области автомобилистка насмерть сбила лошадь

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Авария произошла 11 ноября около 21:00 в Волжском районе. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД России.

По предварительным данным, 41-летняя женщина на Mazda CX-5 ехала по трассе Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет в сторону Самары. На 6-м км дороги, предположительно, она выбрала неверную скорость и сбила лошадь.



Водителя с места ДТП доставили в больницу. Вскоре ее отпустили домой. Животное погибло.



Также на месте происшествия работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСО № 46, пишет Сова.