В Самаркой области перекрыли канал наркоторговли

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в августе 2022 года УФСБ России по Самарской области получены сведения о деятельности межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала поставки особо крупных партий наркотических средств с использованием курьеров.

Активными членами указанной преступной группы являлись граждане РФ, регулярно осуществлявшие транспортировку в Самарскую область крупных и особо крупных партий наркотических средств – мефедрон и метадон, которые сбывали впоследствии оптовым клиентам.

25 августа 2022 года указанные лица задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области. В ходе обследования их ручной клади обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства мефедрон, массой 988,360 г и метадон, массой 148,870 г, а также ранее заложенный в окрестностях г.о. Тольятти мефедрон массой 810 г.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении вышеуказанных граждан РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и

ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.