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В Самаре мужчина, управляя а/м ГАЗель, при движении задним ходом допустил наезд на женщину

20 января 2025 16:55
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Пешеход с травмой головы и руки доставлена с места происшествия в больницу.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Самаре.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что по адресу Самара, ул. Маломосковская, дом 16 мужчина 1972 года рождения, управляя а/м ГАЗель, после завершения разгрузки, при движении задним ходом, допустил наезд на женщину, 1942 года рождения, которая двигалась по тротуару.

Пешеход с травмой головы и руки доставлена с места происшествия в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО  

 

 

 

Теги: ДТП Самара

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