Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам дали советы по предотвращению переедания за новогодним столом
Россиянам дали советы по предотвращению переедания за новогодним столом
В Самаре задержан водитель с подложными гос.номерами
В Самаре задержан водитель с подложными гос.номерами
Самарские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»
Самарские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»
Только 33% самарцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом
Только 33% самарцев знают, как поймать праздничное настроение перед Новым годом
В Ставропольском районе машина врезалась в косулю
В Ставропольском районе машина врезалась в косулю
Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд Короткая ссылка31 декабря 2022, 07:18
Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд Короткая ссылка31 декабря 2022, 07:18
Из-за тумана в самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за тумана в самарской области объявлен желтый уровень опасности
В ведомстве напомнили, что в мае оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.
ФАС признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержан водитель с подложными гос.номерами

31 декабря 2022 11:27
53
В Самаре задержан водитель с подложными гос.номерами

Сотрудниками полка ДПС в вечернее время при отработке специального программного обеспечения выявлен факт передвижения транспортного средства по ул. Демократической в направлении пр. Кирова предположительно с подложными государственными регистрационными знаками. О предполагаемом маршруте движения подозрительного автомобиля незамедлительно проинформированы наряды ДПС. Данное транспортное средство было остановлено ближайшим нарядом ДПС в районе пересечения ул. Демократической - ул. Димитрова.

При проверке документов по информационным базам данных сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами.

В ходе проверки от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Также установлено, что государственный регистрационный знак транспортного средства не принадлежит данному автомобилю. Предъявленное свидетельство о регистрации транспортного средства также вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. ПТС изъято, направлено на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными), ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками).

В настоящее время собран материал проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.  327 УК  РФ  «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

Госавтоинспекция по Самарской области обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Уважаемые водители, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Алкоголь в любых дозах ухудшает водительское мастерство. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Это может стоить вам и другим участникам движения жизни.

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 23 по 25 декабря на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции провели целенаправленные рейдовые мероприятия
26 декабря 2022, 12:12
С 23 по 25 декабря на дорогах региона сотрудники Госавтоинспекции провели целенаправленные рейдовые мероприятия
В рейдовых мероприятиях было задействовано максимальное  количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе, руководящего состава. Общество
512
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
23 декабря 2022, 10:40
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует организовывать свой отдых безопасно. Общество
627
В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения
19 декабря 2022, 12:45
В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД. Происшествия
847
В центре внимания
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
402
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
349
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
418
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
1609
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
350
Весь список