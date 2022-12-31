В Самаре задержан водитель с подложными гос.номерами

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Сотрудниками полка ДПС в вечернее время при отработке специального программного обеспечения выявлен факт передвижения транспортного средства по ул. Демократической в направлении пр. Кирова предположительно с подложными государственными регистрационными знаками. О предполагаемом маршруте движения подозрительного автомобиля незамедлительно проинформированы наряды ДПС. Данное транспортное средство было остановлено ближайшим нарядом ДПС в районе пересечения ул. Демократической - ул. Димитрова.

При проверке документов по информационным базам данных сотрудники полиции установили, что 36-летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами.

В ходе проверки от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Также установлено, что государственный регистрационный знак транспортного средства не принадлежит данному автомобилю. Предъявленное свидетельство о регистрации транспортного средства также вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. ПТС изъято, направлено на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными), ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками).

В настоящее время собран материал проверки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

Госавтоинспекция по Самарской области обращается к водителям и напоминает, что мероприятия по выявлению транспортных средств без государственного регистрационного знака, с материалами, затрудняющими его чтение или с подложными государственными регистрационными знаками проводятся ежедневно. Уважаемые водители, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Алкоголь в любых дозах ухудшает водительское мастерство. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Это может стоить вам и другим участникам движения жизни.