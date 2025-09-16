В Самаре взыскали моральный вред в пользу детей погибшего слесаря

180

Слесарь одной из организаций областной столицы в результате несчастного случая в ходе проведения ремонтных работ погиб.

В связи с тем, что гибель мужчины произошла в рамках выполнения им своих служебных обязанностей, суд принял решение взыскать в пользу двух дочерей погибшего компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей каждой.

На основании принятого судом решения сотрудники органа принудительного исполнения возбудили соответствующие исполнительные производства. В рамках них судебными приставами-исполнителями Ленинского района г. Самары были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника-организации.

В результате принятых мер задолженность перед детьми погибшего была взыскана в полном объеме.