В Самаре возбуждено уголовное дело по факту сбыта государственной награды

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По версии дознания, в июле 2021 года через сеть Интернет была продана медаль «За оборону Москвы», являющаяся государственной наградой СССР и запрещенная к свободному обороту на территории Российской Федерации.

Постановление о возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой района, признано законным и обоснованным.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве указанного органа дознания, по нему проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.