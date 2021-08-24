В Самаре водитель врезался в гараж

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23 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 04:50 в Самаре. Молодой человек 2004 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, двигался на автомобиле «Mercedes» по ул. Снежная и врезался в металлический гараж. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: молодому человеку 1999 года рождения было назначено амбулаторное лечение, несовершеннолетнего 2007 года рождения госпитализировали. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, сообщает облМВД.