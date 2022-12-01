В Самаре водитель возил пассажира на крыше

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В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одном из пабликов социальной сети выявили видеозапись: водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Outlander», в нарушении ПДД РФ, перевозит пассажира вне кабины автомобиля и не подает сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре проведена проверка. Полицейскими установлено, что напротив дома 248 «А» по Московскому шоссе в Промышленном районе областного центра, водитель, управляя автомобилем, в нарушении пункта 22.8 ПДД РФ, допустил перевозку пассажира вне кабины автомобиля, а также при управлении вышеуказанным транспортным средством, в нарушении пункта 8.1 ПДД РФ, не подавал сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.

Сотрудниками полиции возбуждены дела об административном правонарушении.

В ходе административного расследования полицейскими установлено, что собственником транспортного средства является местный житель 1958 года рождения, который пояснил, что 29 ноября текущего года на автомобиле катались его внук 2003 года рождения и его 20-летний друг.

В отношении жителей Самары 2003 и 2002 годов рождения составлены протоколы о правонарушениях и назначены административные наказания, в соответствии с санкциями инкриминируемых статей, в виде штрафов в размере 500 рублей за каждое.