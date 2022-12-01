Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" ушли в отпуск
"Крылья Советов" ушли в отпуск
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
В Самаре водитель возил пассажира на крыше
В Самаре водитель возил пассажира на крыше
Треть россиян смогли решить свою проблему после обращения к власти через интернет
Треть россиян смогли решить свою проблему после обращения к власти через интернет
В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства
В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства
Под Самарой в пятницу, 2 декабря, отключат газ
Под Самарой в пятницу, 2 декабря, отключат газ
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации
Жителя Самарской области осудили за финансирование международной террористической организации
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель возил пассажира на крыше

1 декабря 2022 13:03
78
В Самаре водитель возил пассажира на крыше

В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одном из пабликов социальной сети выявили видеозапись: водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Outlander», в нарушении ПДД РФ, перевозит пассажира вне кабины автомобиля и не подает сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре проведена проверка.  Полицейскими установлено, что напротив дома 248 «А» по Московскому шоссе в Промышленном районе областного центра, водитель, управляя автомобилем, в нарушении пункта 22.8 ПДД РФ, допустил перевозку пассажира вне кабины автомобиля, а также при управлении вышеуказанным транспортным средством, в нарушении пункта 8.1 ПДД РФ, не подавал сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.

Сотрудниками полиции возбуждены дела об административном правонарушении.

В ходе административного расследования полицейскими установлено, что собственником транспортного средства является местный житель 1958 года рождения, который пояснил, что 29 ноября текущего года на автомобиле катались его внук 2003 года рождения и его 20-летний друг.

В отношении жителей Самары 2003 и 2002 годов рождения составлены протоколы о правонарушениях и назначены административные наказания, в соответствии с санкциями инкриминируемых статей, в виде штрафов в размере 500 рублей за каждое.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинским школьникам напомнили о важности ПДД
01 декабря 2022, 11:14
Тольяттинским школьникам напомнили о важности ПДД
А еще дети смогли ознакомиться с устройством и работой автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД. Новости Тольятти
116
В Тольятти проходят рейды по пешеходным переходам
01 декабря 2022, 10:56
В Тольятти проходят рейды по пешеходным переходам
Уважаемые водители! Выбирайте правильный скоростной режим с учетом дорожной ситуации и окружающих условий. Общество
138
Сотрудники самарской Госавтоинспекции пришли на помощь в трудную минуту
23 ноября 2022, 12:57
Сотрудники самарской Госавтоинспекции пришли на помощь в трудную минуту
В сложных погодных условиях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Происшествия
671
В центре внимания
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
73
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
1887
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
356
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
611
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
610
Весь список