В Самаре водитель сбил девочку на мопеде

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29 апреля на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:45 час. в Куйбышевском районе Самары. 38-летний водитель, находясь за рулем автомашины Renault Fluence, двигался по ул. Белорусская в направлении ул. Флотская. В пути следования при повороте налево не уступил дорогу мопеду марки STELS под управлением 17-летней девушки не имеющей права управления транспортным средством, который двигался во встречном направлении прямо. С места ДТП подросток госпитализирован.