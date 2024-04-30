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В Самаре водитель сбил девочку на мопеде

30 апреля 2024 12:23
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В Самаре водитель сбил девочку на мопеде

29 апреля на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:45 час. в Куйбышевском районе Самары. 38-летний водитель, находясь за рулем автомашины Renault Fluence, двигался по ул. Белорусская в направлении ул. Флотская. В пути следования при повороте налево не уступил дорогу мопеду марки STELS под управлением 17-летней девушки не имеющей права управления транспортным средством, который двигался во встречном направлении прямо. С места ДТП подросток госпитализирован.

Теги: ДТП

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