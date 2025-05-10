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В Самаре во время пожара эвакуировали 15 человек

10 мая 2025 13:29
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В Самаре во время пожара эвакуировали 15 человек

В субботу, 10 мая, в 5:34 на ул. Марии Авейде, 12 в Кировском районе Самары в одной из квартир вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, загорелись домашние вещи.

В 06.32 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

"Погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями спасено 4 человека, эвакуировано 15 человек, в том числе 5 детей", - отмечается в сообщении.

Пожар тушили 26 специалистов, 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, пишет Волга-Ньюс.

Теги: Пожар

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