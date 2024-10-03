В Самаре во время пожара с 16-го этажа эвакуировали двух детей

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ЧП произошло вечером в среду, 2 октября, в Железнодорожном районе. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Звонок на пульт экстренных служб поступил в 21:38. На место происшествия на Карла Маркса, 55 отправились дежурные бригады пожарных-спасателей. По прибытии оказалось, что горит квартира на 16-м этаже высотки. Огонь успел поразить 30 "квадратов".

Помощь в эвакуации потребовалась четырем жителям дома, в том числе двоим детям. Их вынесли из задымленного здания на руках и передали в руки медиков.

В тушении принимали участие 56 человек на 14 спецмашинах. В 22:20 пожар был ликвидирован, пишет Сова.