В Самаре вандалы разрисовали новые троллейбусы «Адмирал»

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В Самаре вандалы разрисовали граффити новые троллейбусы «Адмирал». Видео, на котором запечатлен разрисованный общественный транспорт, утром 28 августа выложили в группу «Подслушано Самара» Вконтакте.

Автор ролика рассказал, что из-за произошедшего ЧП на линию вышло меньше троллейбусов, чем должно было. Очевидно, хулиганы проникли на территорию парка через забор и совершили свое злодеяние – троллейбус, стоявший ближе всего к забору, оказался самым разукрашенным.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что хулиганов нужно найти и наказать, так как из-за них пострадает комфорт горожан.

- Поймать! И заставить мыть все, а потом и улицы подметать где-то полгода, чтобы дошло! - негодует самарец Алексей.

Однако, большинство людей недоумевают, где же все время, пока разрисовывали троллейбусы, была охрана, ведь такая работа делается не за пять минут.

- Рисовали все это ночью, троллейбусы ночью не катаются, значит они находились в депо. Вопрос возникает к охране, где в этот момент они присутствовали, и как ребята зашли в депо и начали рисовать. И почему это все не видно на камерах? – справедливо задается вопросом местный житель Сергей.

Теперь сотрудникам предстоит кропотливая работа по отмыванию троллейбусов от рисунков, а самарские пассажиры не скоро смогут проехаться в троллейбусах с кондиционерами, пишет Самара-КП.