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В Самаре в ДТП пострадали трое 19-летних девушек

24 мая 2025 13:13
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В Самаре в ДТП пострадали трое 19-летних девушек

23 мая на территории Самарской области зарегистрировано 11  дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16  человек. 

На территории Куйбышевского района областного центра  в 23:10 час. 42-летний  водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, следуя по улице Белорусская со стороны улицы Обувная, напротив дома 28 по улице Белорусская, нарушил требования п. 8.8 ПДД РФ. Он при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Ваз-21043  под управлением 26-летнего водителя. Пассажиры автомобиля Chevrolet Lacetti: трое 19-летних девушек "скорой помощью" доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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