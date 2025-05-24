В Самаре в ДТП пострадали трое 19-летних девушек

154

23 мая на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек.

На территории Куйбышевского района областного центра в 23:10 час. 42-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, следуя по улице Белорусская со стороны улицы Обувная, напротив дома 28 по улице Белорусская, нарушил требования п. 8.8 ПДД РФ. Он при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Ваз-21043 под управлением 26-летнего водителя. Пассажиры автомобиля Chevrolet Lacetti: трое 19-летних девушек "скорой помощью" доставлены в медицинское учреждение.