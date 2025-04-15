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В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде

15 апреля 2025 14:09
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В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде

14  апреля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10  человек. 

В Промышленном районе областного центра в 14:20 час. 43-летний водитель Chevrolet Cruze, двигался по прилегающей территории ул. Ново-Садовая со стороны ул. Солнечная, напротив дома 280 по ул. Ново-Садовая, допустил столкновение с электровелосипедом Syccyba, под управлением 14-летнего подростка, который двигался по тротуару вдоль ул. Ново-Садовая, со стороны проспекта Кирова. В результате ДТП  молодого человека госпитализировали, после обследования медицинских работников, пострадавшему рекомендовано стационарное лечение.

Теги: ДТП

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