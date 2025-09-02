Я нашел ошибку
Главные новости:
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
В Самаре утром горел автомобиль

В Самаре утром горел автомобиль

2 сентября 2025 13:30
80
В Самаре утром горел автомобиль

2 сентября в 9 часов 23 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большой Толкай горит автомобиль.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 155 пожарно-спасательного отряда № 35.
Проведя разведку, начальник караула сообщил, что горит автомобиль ВАЗ 2115.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 9 часов 26 минут была объявлена локализация пожара, в 9 часов 27 минут - ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Новости по теме
В Кировском районе Самары на крупном пожаре пострадал автомобиль
01 сентября 2025, 11:36
В Кировском районе Самары на крупном пожаре пострадал автомобиль
На месте вызова горело неэксплуатируемое строение на площади 300 кв. метров. Общество
300
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
31 августа 2025, 13:50
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Огонь охватил 600 "квадратов". Общество
829
Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек
30 августа 2025, 13:17
Пожар на рынке в Волгограде локализован, эвакуированы 600 человек
Пламя распространилось на 3,2 тысячи квадратных метров. В стране
617
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
130
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
178
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
359
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
362
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
543
