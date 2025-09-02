В Самаре утром горел автомобиль

80

2 сентября в 9 часов 23 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большой Толкай горит автомобиль.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 155 пожарно-спасательного отряда № 35.

Проведя разведку, начальник караула сообщил, что горит автомобиль ВАЗ 2115.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 9 часов 26 минут была объявлена локализация пожара, в 9 часов 27 минут - ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"