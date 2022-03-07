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В Самаре тушили пожар в доме в Ташкентском переулке

7 марта 2022 10:10
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В Самаре тушили пожар в доме в Ташкентском переулке

6 марта в два часа дня на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании дома по адресу Ташкентский переулок 58, рассказали в областном управлении МЧС.

В расселённом здании воспламенились две комнаты и чердачное перекрытие. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляла 250 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 33 человека и 8 единиц техники. К счастью, пострадавших нет.

Локализовать очаги возгорания пожарным удалось к 15:29. В 15.57 пожар был полностью ликвидирован, сообщает ГТРК Самара. 

Теги: Пожар

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