В Самаре тушили пожар на острове Зелененький

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В воскресенье, 26 июня в Самаре загорелся остров Зелененький. Фото ЧП жители областной столицы активно делятся в социальных сетях.

Сообщения о крупном лесном пожаре стали появляться в различных мессенджерах около 15 часов. Очевидцы выкладывали многочисленные кадры возгорания с различных точек города. На фото прекрасно видно огромные клубы дыма, которые накрыли практически весь остров.

Отметим, что на острове Зелененький находится крупная база отдыха.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре травы поступило на пульт дежурного в 14 часов 42 минуты. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. В настоящий момент (15.40) пожарные подразделения ликвидируют огонь. Задействован пожарный корабль. В 15 часов 52 минуты было объявлено о локализации, распространение огня остановлено. Полностью потушить пожар удалось в 16 часов 32 минуты, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaratg01