В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской

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Во вторник, 3 августа, на пересечении улиц Среднесадовой и Вольской загорелся легковой автомобиль. Кадры с момента происшествия появились в социальных сетях.

Судя по всему, автомобиль горит рядом с обочиной, пламя охватило его настолько, что не удается разглядеть его марку. Другим водителям приходится объезжать место возгорания.

Как рассказал очевидец, машина загорелась буквально за 5 минут, он проезжал по данному участку некоторое время назад и никакого огня в тот момент не было.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области в 8 часов 17 минут прямо во время движения вспыхнул Рено Логан в районе пересечения улиц Вольской и Средне-Садовой, сообщает ГТРК.

Фото: samaradtp