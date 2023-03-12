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В Самаре таксист работал с поддельным водительским удостоверением

12 марта 2023 11:25
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В Самаре таксист работал с поддельным водительским удостоверением

В начале февраля текущего года в дневное время возле д.9 по ул. Фрунзе города Самары сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль одной из таксомоторных организаций. В ходе административной процедуры водитель - житель областного центра 1982 года рождения предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет за 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Начальник отдела дознания отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Ольга Лагушина, предупреждает: «Нередко водители, купившие себе фальшивое удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, но это заблуждение. Так, за саму подделку, дальнейшую продажу, а также применение поддельных водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности. Подделка водительских прав – это не просто фальсификация официального документа, а еще угроза обществу и безопасности граждан».

Теги: БДД

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