Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства

19 сентября 2025 11:00
62
Завершено предварительное расследование уголовного дела и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ ранее не судимому 36-летнему жителю Самары.

Он на момент правонарушения работал в одном из сетевых таксопарков водителем, в хранении запрещенных веществ и ряде административных правонарушений.

Во время несения службы в ночное время на ул. Владимирской областного центра сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль ОMODA. Полицейские обратили внимание на поведение водителя, который предоставив документы, начал вести себя неадекватно и заметно нервничал. По внешним признакам сотрудники полиции предположили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Госавтоинспекторы собрали и направили в суд материал в отношении задержанного по административному правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст.12.26 КоАП РФ.

После дополнительных вопросов мужчина признался, что в транспортном средстве находится запрещённое вещество, которое он незадолго до задержания приобрел и частично употребил. Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию в дежурную часть. Во время осмотра автомобиля между передними сиденьями автомобиля полицейские обнаружили и изъяли из пачки сигарет полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого стало известно: таксист хранил для собственного употребления мефедрон в значительном размере.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков собрали и направили в суд материал в отношении задержанного по административному правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст.6.9 КоАП РФ.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За невыполнение требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и употребление наркотических веществ без назначения врача судом фигуранту назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.

