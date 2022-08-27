В Самаре столкнулись несколько машин

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В Советском районе г.Самара 26 августа в 15:50 водитель 1977 г.р., управляя автомобилем «Škoda Rapid», напротив д.8 по ул. Победы, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомашиной «Chery Tiggo», под управлением водителя 1990 г.р.

В результате ДТП автомашину «Chery Tiggo» отбросило на впереди стоящее транспортное средство «Opel Astra» под управлением водителя 1987 г.р., а автомашину «Opel Astra» отбросило на впереди стоящее транспортное средство «Lada Granta» под управлением водителя 1993 г.р. В результате водитель «Škoda Rapid», с телесными повреждениями госпитализирован.