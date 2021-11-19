В Самаре сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина с гранатой

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Днем на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании КТС «Сигнал тревога» в продуктовом магазине на Стромиловском шоссе. По указанному адресу выдвинулся экипаж Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования.



Прибыв в магазин, росгвардейцы выяснили, что причиной нажатия тревожной кнопки стало неадекватное поведение мужчины.

Продавец пояснила патрульным, что несколько минут назад в магазин зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Он достал из кармана предмет, похожий на гранату и кинул на пол.

Сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей на безопасное расстояние и задержали возмутителя спокойствия.

На место происшествия незамедлительно была вызвана группа разминирования ОМОН для установления степени опасности предмета.

В дальнейшем прибывшие в магазин взрывотехники обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как сувенирную гранату, внешне похожую на оригинал. Никакой опасности она не представляла.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.