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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

1 июня 2022 10:29
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Правонарушителя, объявленного в федеральный розыск, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары.

В вечернее время на улице 12-й квартал поселка Мехзавод стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Полицейские разыскивали местного жителя, как условно осужденного с испытательным сроком.

Сотрудники Росгвардии установили личность предполагаемого злоумышленника и убедились, что это действительно находившийся в федеральном розыске мужчина 1966 года рождения. Патрульные задержали его и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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