В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Правонарушителя, объявленного в федеральный розыск, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары.



В вечернее время на улице 12-й квартал поселка Мехзавод стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Полицейские разыскивали местного жителя, как условно осужденного с испытательным сроком.



Сотрудники Росгвардии установили личность предполагаемого злоумышленника и убедились, что это действительно находившийся в федеральном розыске мужчина 1966 года рождения. Патрульные задержали его и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.