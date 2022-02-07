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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

7 февраля 2022 10:32
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В дневное время, находясь на маршруте патрулирования в Ленинском районе Самары, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного сообщение о хищении товара в одном из магазинов федеральной торговой сети.

К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка за помощью обратились работники магазина. Они указали на находившегося в помещении мужчину и пояснили, что посетитель магазина совершил кражу товара и прошел мимо кассовой зоны, не расплатившись за него.

Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что 39-летний местный житель находился в федеральном розыске – полиция искала его как обвиняемого, скрывшегося от суда.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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