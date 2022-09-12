В Самаре сотрудники Росгвардии задержали двоих злоумышленников, находившихся в розыске

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Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования г. Самара за сутки задержали двоих граждан, разыскиваемых за совершение преступлений.

В Ленинском районе Самары, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил гражданина, показавшегося им подозрительным. Патрульными было принято решение остановить гражданина для проверки документов и установления личности. При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1977 г.р., находится в федеральном розыске, как подозреваемый скрывшийся от органов дознания.

Еще один гражданин, находившийся в розыске, был задержан росгвардейцами в Промышленном районе. Возле дома 264 по проспекту Кирова сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного гражданина. При виде патрульного автомобиля мужчина резко изменил направление движения и быстрым шагом попытался скрыться в ближайшем дворе. В дальнейшем выяснилось, что 36-летний местный житель находится в местном розыске, как подозреваемый скрывшийся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.