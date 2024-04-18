Росгвардейцы в Самарской области уничтожили артиллерийский снаряд времен гражданской войны

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении в Сызранском районе подозрительного предмета, похожего на артиллерийский снаряд. Он был найден на территории одного из крупных промышленных предприятий.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» (г. Тольятти). В ходе обследования найденного предмета, росгвардейцы идентифицировали его как 155-мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен гражданской войны.

Соблюдая необходимые меры безопасности, сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли обнаруженный боеприпас на полигон и уничтожили его.