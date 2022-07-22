В Самаре сотрудники ППС за несколько часов нашли украденный велосипед курьера

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Подозреваемый в совершении преступления задержан, а похищенное имущество возвращено потерпевшему.

В полицию в Самаре обратился за помощью представитель одной из крупных компаний по доставке продуктов питания, который сообщил полицейским о пропаже в обеденное время одного из служебных велосипедов, находящегося у складского помещения организации. Сумма причиненного материального ущерба составила более 16000 рублей.

В ходе опроса потерпевший сообщил модель, цвет, а также то, что отличительным признаком похищенного является наклейка с порядковым номером «5». Полученную информацию передали всем наружным службам полиции.

Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования улицы Пугачевский тракт, обратили внимание на мужчину, который передвигался на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым. При задержании велосипедист убеждал полицейских, что велосипед является его собственностью, но сотрудники полиции проявили бдительность и доставили его ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный местный житель 1985 года рождения признался в содеянном и пояснил, что в дневное время суток он проходил мимо складского помещения курьерской компании. Возле входа в здание он заметил припаркованный велосипед без противоугонных устройств, убедился в отсутствии камер видеонаблюдения и завладел им с целью дальнейшей продажи. Спустя несколько часов, в вечернее время, решив задуманное довести до конца, он направился в ближайший ломбард, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Похищенное имущество возвращено законному владельцу.