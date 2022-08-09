В Самаре сгорела детская площадка в ЖК «Майский»

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8 августа в 13:50 у дома № 5 по улице Майская вспыхнуло резиновое покрытие и деревянные конструкции. Об огненном происшествия, в соцсетях рассказали очевидцы. На видео, которое появилось на просторах интернета, пожарные уже тушат огонь на детской площадке.

По словам автора видео, обошлось без пострадавших. В комментариях под постом пользователи начали писать свои версии произошедшего. Одни считают, что пожар устроили дети, другие что причиной возгорания мог стать непотушенный окурок.

Судя по кадрам, огонь уничтожил несколько горок и каруселей. А специальное напольное покрытие покрылось густым слоем копоти.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Также был поврежден фасад жилого дома площадью 2 квадратных метра. Огонь локализовали меньше чем за 10 минут. В тушении было задействовано 7 человек, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/ Александр