В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблениях женщин

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В вечернее время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в поселке Мехзавод, обратился мужчина. Он рассказал, что стал очевидцем преступления – недалеко от этого места злоумышленник ограбил девушку. Стражи правопорядка незамедлительно проследовали на место происшествия.

Ставшая жертвой преступления жительница областного центра 1996 года рождения рассказала, что буквально за пять минут до этого грабитель с применением насилия открыто похитил у нее золотую цепочку с кулоном и крестиком. Доложив о данном факте дежурному, росгвардейцы посадили потерпевшую в служебный автомобиль и начали поиски преступника. Отрабатывая пути его возможного отхода, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием грабителя. Кроме того, потерпевшая уверенно опознала своего обидчика. Как раз в этот момент злоумышленник напал на другую женщину и также похитил у нее ювелирное украшение.

Увидев патрульных, преступник попытался скрыться, но безуспешно – росгвардейцы задержали его. Житель Самары 1990 года рождения был передан вызванным на место происшествия коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».