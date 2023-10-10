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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, больше месяца находившегося в розыске

10 октября 2023 09:36
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В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, больше месяца находившегося в розыске

В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в супермаркете, расположенном на улице Агибалова. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии стражи правопорядка выяснили, что один из посетителей торговой точки намеревался похитить продукты питания. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Проверив личность мужчины 1992 года рождения по информационным базам данных, патрульные выяснили, что самарца уже месяц разыскивают полицейские – он скрылся от органов дознания.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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