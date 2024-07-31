В Самаре росгвардейцы нашли пропавшую женщину

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Разыскать жительницу Похвистневского района удалось с помощью системы видеонаблюдения, сообщает управление Росгвардии по Самарской области.

Группа задержания вневедомственной охраны патрулировала Октябрьский район Самары, когда получили от дежурного информацию, что сотрудники МВД вычислили с помощью камер видеонаблюдения женщину, числившуюся в федеральном розыске.



Оказалось, что 26-летняя жительница Похвистневского района была объявлена в федеральный розыск как пропавшая без вести. Росгвардейцы отвезли ее в отдел полиции для выяснения обстоятельств, пишет Сова.