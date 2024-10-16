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В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка

16 октября 2024 09:59
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В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка

Житель областной столицы, стремившийся улучшить свое материальное положение, делая ставки, только ухудшил его. Набрав долгов, он решил пойти на крайние меры — ограбить отделение банка. Реализую свой преступный замысел, мужчина ворвался вечером в офис и, угрожая присутствующим пневматическим, как было установлено позже, пистолетом, заставил сотрудницу отделения передать ему находящиеся в сейфе денежные средства. 

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и обязал компенсировать моральный вред  находящейся в момент нападения в отделении банка сотруднице. В отделение судебных приставов Советского района г. Самары поступил соответствующий исполнительный документ.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счета в банках. Также за неисполнение решения суда в добровольном порядке в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности.

Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного моральный вред.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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