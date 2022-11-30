В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом

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Пожар случился в историческом центре города на улице Молодгвардейской.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, в 06:27 30 ноября в ОДС ЦУКС регионального Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Самары.

Загорелся дом 144 на улице Молодогвардейская. Приехавшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили, горение в квартире на первом этаже. Из-за плотной застройки этого района домами с деревянными перекрытиями существовала угроза распространения пожара.

Для предотвращения возможных жертв была проведена эвакуация. Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Тушили пожар 65 человек и 17 единиц техники. «В качестве дополнительных сил и средств привлекались пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Стоит отметить, что такая техника для тушения бытовых пожаров привлекается редко, пишет Обозрение.

Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области