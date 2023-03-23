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В Самаре проходит встреча с жильцами дома Челышева на Красноармейской, пострадавшего от пожара

23 марта 2023 11:24
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В Самаре проходит встреча с жильцами дома Челышева на Красноармейской, пострадавшего от пожа

Прямо сейчас в Администрации Ленинского района проходит встреча с жильцами дома Челышева на Красноармейской, пострадавшего от пожара.
Встречу ведет Глава Ленинского района Елена Бондаренко, присутствуют Иван Стафеев - руководитель Управления охраны объектов культурного наследия, МЧС, представители городских департаментов - Департамента семьи, опеки и попечительства, Департамента управления имуществом.


В ближайшие часы все жильцы, находясь в здании Администрации, оформят заявления на выплату материальной помощи и получение, в случае необходимости, жилья из маневренного фонда. Также, по словам Елены Бондаренко, будет оказана помощь в перевозке вещей при переезде.

Теги: Пожар

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