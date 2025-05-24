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В Самаре при столкновении трех автомобилей пострадали два человека

24 мая 2025 18:28
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Комментарий ГУ МВД СО по ДТП.

Комментарий ГУ МВД России по Самарской области по дорожно-транспортному происшествию с участием трех автомобилей.

По предварительным данным сотрудников ГАИ, 24 мая, водитель Ford focus, двигаясь по  Московскому шоссе в сторону улицы Коммунистической, напротив дома № 1 столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, который двигался в попутном направлении и  Land Cruiser 200 ехавшем в том же направлении.

Женщину, находившуюся на пассажирском сидении автомобиля Land Cruiser 200 и водителя Ford focus госпитализировали.

Остальным участникам ДТП была оказана медицинская помощь на месте.

По данным сотрудников Госавтоинспекции у водителя Ford focus имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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