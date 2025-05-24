В Самаре при столкновении трех автомобилей пострадали два человека

Комментарий ГУ МВД России по Самарской области по дорожно-транспортному происшествию с участием трех автомобилей.
По предварительным данным сотрудников ГАИ, 24 мая, водитель Ford focus, двигаясь по Московскому шоссе в сторону улицы Коммунистической, напротив дома № 1 столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, который двигался в попутном направлении и Land Cruiser 200 ехавшем в том же направлении.
Женщину, находившуюся на пассажирском сидении автомобиля Land Cruiser 200 и водителя Ford focus госпитализировали.
Остальным участникам ДТП была оказана медицинская помощь на месте.
По данным сотрудников Госавтоинспекции у водителя Ford focus имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.
Фото: ГУ МВД СО