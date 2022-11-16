В Самаре после требования приставов привели в порядок общежитие

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Под контролем судебных приставов общий коридор, душевые и туалетные комнаты в одном из общежитий г. Самары привели в соответствие требованиям по содержанию жилья.

В одном из общежитий города внеплановая проверка Государственной жилищной инспекции выявила ряд нарушений, касающихся содержания жилого помещения. В душевых не работала вентиляция, что приводило к скоплению конденсата и образованию серого налета на потолке и стенах. Трубы систем водоснабжения и отопления, а также подоконники, стены и окна были загрязнены. Внутренняя отделка стен и потолков в душевых отслоилась и осыпалась. Надзирающий орган обратился в суд с иском в отношении ответственных за содержание жилья лиц. Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение обязать ответчика нарушения устранить.

На основании выданного судом документа в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель совершил выход на место нахождения должника. Директору организации было вручено требование о приведении жилого помещения в надлежащий вид, а также предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Принятые меры побудили предприятие провести уборку и косметический ремонт в душевых и коридорах общежития. Права жильцов восстановлены.