В Самаре по фасаду ДК «Современник» пошла трещина

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В Самаре местные жители обнаружили крупные повреждения на фасаде одного из самых известных Домов культуры города. Так, например, трещину обнаружил один из видеоблогеров во время съемки строительства развязки на улице Ново-Садовой.

В соцсетях ролик вызвал бурную реакцию горожан. Некоторые напомнили, что этой трещине уже лет сто. Другой подписчик блогера считает, что ДК максимально невыгодно выглядит на фоне новой автодороги.

С другой стороны, местные жители предполагают, что трещина эта отнюдь не старая и может быть связана с масштабным строительством новой эстакады. Однако пока доподлинно неизвестно, правда ли сказались работы на дороге на состоянии здания и являются ли они причиной повреждений на фасаде.

Напомним, что в 2020 году областные власти собирались выкупить здание, которое находится в долевой собственности нескольких частных лиц. Тогда в феврале в их адрес направили предложение о покупке строения вместе с прилегающей территорией и запрос о предоставлении цены, чтобы потом рассмотреть вопрос о приобретении объекта в федеральную собственность, сообщает 63.ru.

Фото: скриншот с видео.