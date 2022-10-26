В Самаре по факту массового ДТП в Кошелеве ведется проверка

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Вчера, 25 октября 2022 года в 19:55 час. на бульваре Финютина, 23 в г. Самаре произошло столкновение автобуса «ЛИАЗ», следовавшего по маршруту № 67, 3 грузовых автомобилей («Isuzu», «ЗИЛ», «Газель») и 3 легковых автомобилей («Рено», «Киа Рио», «Лада Гранта»).

В результате ДТП погибших нет, двое пассажиров автобуса направлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района г. Самары Антон Карлов.

По факту аварии организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе организации общественного транспорта, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщает облпрокуратура.