В Самаре передали на уничтожение контрафактные духи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы
Бренду не обязательно иметь физический магазин, считают самарцы
В Приволжском районе горела сухая трава на 1000 кв. метрах
В Приволжском районе горела сухая трава на 1000 кв. метрах
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Большинство самарцев не копят деньги на будущее своих детей
Большинство самарцев не копят деньги на будущее своих детей
Депутат: доля отечественного ПО в госсекторе практически достигла 100%
Депутат: доля отечественного ПО в госсекторе практически достигла 100%
Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов
Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно для жителей частных жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.19
0.32
EUR 92.34
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре передали на уничтожение контрафактные духи

26 марта 2025 11:22
161
В Самаре передали на уничтожение контрафактные духи

Житель г. Самары реализовывал на рынке контрафактную парфюмерию. Конфискованные судебными приставами флаконы духов без маркировки переданы в Росимущество.

Установлено, что мужчина занимался реализацией духов, не имеющих маркировки или  иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. За нарушение ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ в отношении самарчанина был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактных духов на уничтожение.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали поддельный товар и передали флаконы духов в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль
25 марта 2025, 13:04
Житель Сызрани ответит за поврежденный в ДТП автомобиль
Собственник поврежденного автомобиля был вынужден обратиться в суд с иском к виновнику ДТП возместить ущерб. Происшествия
397
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
24 марта 2025, 10:08
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
Женщина демонтировала незаконно установленную в общем коридоре перегородку и душевую кабину. Происшествия
542
Самарец добился демонтажа кондиционеров на фасаде жилого дома
21 марта 2025, 11:15
Самарец добился демонтажа кондиционеров на фасаде жилого дома
Житель дома на проспекте Металлургов долгое время пытался мирно договориться с руководством магазина об устранении нарушений санитарных норм. Происшествия
2286
В центре внимания
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
194
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025  12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
420
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
415
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
531
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
621
Весь список