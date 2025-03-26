В Самаре передали на уничтожение контрафактные духи

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Житель г. Самары реализовывал на рынке контрафактную парфюмерию. Конфискованные судебными приставами флаконы духов без маркировки переданы в Росимущество.

Установлено, что мужчина занимался реализацией духов, не имеющих маркировки или иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. За нарушение ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ в отношении самарчанина был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал его виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактных духов на уничтожение.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали поддельный товар и передали флаконы духов в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.