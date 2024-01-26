В Самаре организована доследственная проверка по факту пожара на улице Венцека

123

26 января 2024 года, в жилом доме, расположенном по улице Венцека, 74, произошел пожар в квартире. По предварительным данным, в результате пожара погиб человек.

В настоящее время по данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи выехали на место происшествия, осмотр которого начнется после тушения пожара. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО