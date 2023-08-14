В Самаре неизвестный мужчина схватил девочку в лифте

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Очевидцы говорят, что он сидел на скамейке возле подъезда. Как только девочка зашла в подъезд, он пошел за ней. В лифте он пытался нажать кнопку вызова аварийки, видимо думая, что он так сможет заблокировать лифт. Кроме того, он пытался схватить ребенка, но она его оттолкнула.



На ее этаже он выбежал на площадку. Возможно заметил, что в лифте есть камеры и испугался. А потом зашел в лифт и спустился вниз. Инцидент произошел на Осипенко, 18. Сейчас полицейские проводят проверку и разыскивают мужчину, пишет ЧП САМАРА.