В Самаре на улице Аэродромной ночью горело общежитие

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В областной столице в ночь на вторник, 19 апреля, произошел пожар в общежитии на улице Аэродромная, 65 "А".

Видеозаписью несчастного случая поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как ярким пламенем объят балкон на 8 этаже. По словам свидетелей ЧП, пожарная бригада приехала оперативно. О пострадавших и погибших не сообщается, пишет ГТРК Самара.

"Горел мусор на общем балконе. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Работали два звена ГДЗС", — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовали возгорание в 1:22, на ликвидацию потребовалось 3 минуты. Из здания были эвакуированы 15 человек. В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 22 человека. Причину ЧП выяснят специалисты. Может быть, кто-то просто неудачно покурил.

Фото: Телеграм/ Подслушано Самара