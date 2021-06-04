В Самаре на овощной базе нашли нелегальных мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка.
ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве
Программой празднования в этом году заявлен концерт национальных коллективов художественной самодеятельности.
В Самаре состоится чувашский национальный праздник «Акатуй»
Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
О процедуре подачи документов в электронном виде рассказали сегодня, 4 июня, родительской общественности.
В школе № 26 на 5-ой просеке стартует электронная запись
Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.
ПМЭФ-21: Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве
В течение месяца самарцы «серебряного возраста» на свежем воздухе смогут укрепить свое здоровье и физическую форму.
Самарских пенсионеров бесплатно обучат китайской гимнастике
Сейчас там идут демонтажные работы.
Во взрослой поликлинике Борской ЦРБ в этом году проведут капитальный ремонт
В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет 17,5 тысячи тонн.
В районе I очереди самарской набережной начались работы по завозу песка
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на овощной базе нашли нелегальных мигрантов

4 июня 2021 13:03
143
В Самаре на овощной базе нашли нелегальных мигрантов

Правоохранители при силовой поддержке бойцов ОМОНа проверили 87 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на овощной базе, расположенной на улице Товарная в областной столице.

В ходе проверки полицейские установили, что 10 иностранцев работали без разрешительных документов. Они привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ». В настоящее время проводится работа по привлечению к ответственности работодателей, незаконно привлекавших к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

В ходе обследования территории овощной базы сотрудниками Госавтоинспекции выявлены пять водителей, управлявших автомобилями с нанесенными пленочными покрытиями, не соответствующим требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Четыре водителя устранили нарушения на месте, ещё в отношении одного собран материал об административном правонарушении.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

 

Теги: миграционный учет нелегальные мигранты овощебаза

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
03 июня 2021, 13:34
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства. Происшествия
291
В Самарской квартире фиктивно зарегистрировали 27 мигрантов
01 июня 2021, 13:55
В Самарской квартире фиктивно зарегистрировали 27 мигрантов
Владелица квартиры пояснила, что за оказанную услугу она получила денежное вознаграждение. Происшествия
500
В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов
22 мая 2021, 12:35
В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов
Участковые уполномоченные полиции Самарской области продолжают проводить активную работу по выявлению и документированию фактов фиктивной постановки на учет... Общество
728
В центре внимания
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
110
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
151
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
148
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
294
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
4 июня 2021  10:09
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
184
Весь список