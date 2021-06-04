В Самаре на овощной базе нашли нелегальных мигрантов

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Правоохранители при силовой поддержке бойцов ОМОНа проверили 87 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на овощной базе, расположенной на улице Товарная в областной столице.

В ходе проверки полицейские установили, что 10 иностранцев работали без разрешительных документов. Они привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ». В настоящее время проводится работа по привлечению к ответственности работодателей, незаконно привлекавших к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

В ходе обследования территории овощной базы сотрудниками Госавтоинспекции выявлены пять водителей, управлявших автомобилями с нанесенными пленочными покрытиями, не соответствующим требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Четыре водителя устранили нарушения на месте, ещё в отношении одного собран материал об административном правонарушении.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.