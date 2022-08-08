В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка

102

В Самаре сгорела двухэтажка. Всё случилось уже поздно вечером в воскресенье, 7 августа. Очевидцы пожара выложили в социальные сети фото и видео произошедшего. По их словам, горело двухэтажное здание, расположенное в 1-м квартале Мехзавода.

Как сообщили горожане, некогда жилой дом в данный момент пустует. Всех людей давно выселили, поскольку здание было признано аварийным. Пользователи соцсетей также прокомментировали случившееся на Мехзаводе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, горело неэксплуатируемое строение площадью 200 кв.м. Пожару был присвоен класс 1-БИС. Сообщение о происшествии поступило в 23:08, ликвидация возгорания - 23:58, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp