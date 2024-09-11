В Самаре машина сбила велосипедиста

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10 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

В Самаре в Октябрьском районе в 08:20 мужчина 2007 г.р., управляя велосипедом, в районе дома 142 «б» по ул. Ново-Садовая не спешился при пересечении регулируемого пешеходного перехода. Он допустил столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением водителя 1984 г.р., который двигался по ул. Ново-Садовая от ул. Шушенская в направлении ул. Николая Панова с правым поворотом на ул. Новомайскую. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.