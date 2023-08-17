В Самаре конфисковали и передали на уничтожение 42 банки некачественной лососевой икры

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали и передали на уничтожение 42 банки лососевой икры, не соответствующей техническим регламентам и содержащей недостоверную информацию об изготовителе.

Предпринимательница из г. Самары продавала икру без документов, удостоверяющих пригодность рыбной продукции к употреблению. Кроме того, на банках была указана недостоверная информация об изготовителе. Выявленные нарушения создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Решением суда женщина была привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Нелегальную рыбную продукцию было решено предать в Росимущество для уничтожения.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудник Службы возбудил исполнительное производство и осуществил выезд с целью конфискации рыбной продукции. Сотрудник Службы изъял товар и передал его в Росимущество для последующего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.