В Самаре изъяли и передали на уничтожение жевательные смеси

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Судебные приставы Советского района г. Самары изъяли и передали на уничтожение жевательные смеси, незаконно реализуемые индивидуальным предпринимателем.

Местный житель продавал жевательные смеси без маркировки и иной информации о товаре, требуемой согласно действующему законодательству. О незаконной деятельности узнали и привлекли нарушителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией нелегальных стиков.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав выехал по месту хранения нелегальной продукции и осуществил ее конфискацию, после чего передал ее представителям Росимущества для последующего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.