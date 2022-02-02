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В Самаре изъяли и передали на уничтожение жевательные смеси

2 февраля 2022 10:36
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В Самаре изъяли и передали на уничтожение жевательные смеси

Судебные приставы Советского района г. Самары  изъяли и передали на уничтожение жевательные смеси, незаконно реализуемые индивидуальным предпринимателем. 

Местный житель продавал жевательные смеси без маркировки и иной информации о товаре, требуемой согласно действующему законодательству. О незаконной деятельности узнали и привлекли нарушителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией нелегальных стиков. 

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав выехал по месту хранения нелегальной продукции и осуществил ее конфискацию, после чего передал ее представителям Росимущества для последующего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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